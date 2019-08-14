Нью-Дели, , 12:33 — REGNUM

Главный министр индийского штата Панджаб Амариндер Сингх выразил уверенность в том, что военнослужащие сухопутных войск Индии не пойдут на поводу у провокаций со стороны Пакистана. Об этом 13 августа сообщило индийское новостной издание Адж так.

В своём аккаунте в Twitter Амариндер Сингх потребовал, чтобы пакистанские политики прекратили вмешиваться во внутренние дела Индии. Он заявил, что солдаты сухопутных войск Индии отличаются дисциплинированностью и любовью к своей родине, а потому никогда не поведутся на провокационные заявления Исламабада. Комментарий Амариндера Сингха стал реакцией на твит министра науки и технологии Пакистана Фавада Чаудхри. В своём аккаунте в Twitter Фавад Чаудхри, панджабец по происхождению, призвал всех панджабцев в индийской армии отказаться от исполнения воинских обязанностей в штате Джамму и Кашмир.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. Впоследствии правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди направило в кашмирскую долину дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, а также привело в боевую готовность подразделения сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил на границе с Пакистаном. В ответ Пакистан решительно осудил действия Индии, обвинив Нью-Дели в нарушении международного права.