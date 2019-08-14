Киев, , 12:28 — REGNUM

Киев передал Нидерландам материалы уголовного дела в отношении трёх граждан РФ и одного гражданина Украины, которые на Украине подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на информацию, предоставленную службой безопасности Украины.

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Уточняется, что о возможной причастности Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также гражданин Украины Леонида Харченко стало известно в июне.

«Двадцать второго июля 2019 года материалы уголовного производства относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном статьями 599, 600 УПК Украины», — заявили в СБУ.

Издание сообщает, что уголовное дело будет направлено в суд в Нидерландах. Судебный процесс в отношении подозреваемых ориентировочно начнётся в марте 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2014 года в небе над Донбассом потерпел крушение пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолёт упал в районе села Грабово в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту лайнера 298 человек погибли.

С момента катастрофы прошло уже пять лет, однако следствие ведётся до сих пор. Пока обвинения официально пока никому не предъявлены. Расследованием катастрофы занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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