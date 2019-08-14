Нью-Дели, , 13:09 — REGNUM

Правительство Индии намерено провести в штате Джамму и Кашмир всемирный инвестиционный форум. Об этом 13 августа сообщило индийское новостной издание Адж так.

Глава департамента промышленности и торговли правительства Джамму и Кашмира Навин Чоудхари заявил, что всемирный инвестиционный форум состоится в столице штата городе Сринагар с 12 по 14 октября 2019 года. Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что данное мероприятие станет площадкой для демонстрации конкурентных преимуществ и потенциала Джамму и Кашмира. По мнению индийского руководства, глобальный инвестиционный форум позволит устранить беспокойства внерегиональных инвесторов по поводу капиталовложений и возможности ведения бизнеса в штате. Навин Чоудхари также сообщил, что в преддверии форума власти Джамму и Кашмира также проведут ряд мероприятий по его продвижению и привлечению инвесторов. Выставки пройдут в индийских городах Ахмедабад, Бенгалуру, Калькутта, Мумбаи, Хайдерабад, Ченнаи, а также за рубежом в Великобритании, Нидерландах, ОАЭ, Малайзии и Сингапуре.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа. Правительство Индии во главе с Нарендрой Моди рассчитывает, что подобные меры позволят увеличить инвестиционную привлекательность штата и обеспечить его прогрессивное развитие.