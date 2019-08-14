Нью-Дели, , 13:21 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отчитался о достижениях своего правительства за первые 75 дней работы. Об этом 13 августа сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В своей речи Нарендра Моди подчеркнул: «С первых дней деятельности правительства нам удалось задать рекордно высокий темп работы». По словам премьер-министра, правительство «Бхаратия джаната парти» (БДП) продемонстрировало, чего может добиться индийское руководство при полной поддержке народа. Основными успехами нового кабинета министров Индии стали запрет исламского обычая развода, запуск миссии «Чандраян-2» к Луне, а также ликвидация особого статуса штата Джамму и Кашмир. Нарендра Моди заявил, что залогом успеха правительства «Бхаратия джаната парти» стал девиз «Чёткая политическая линия, верные намерения».

Напомним, что в апреле-мае 2019 года в Индии состоялись всеобщие парламентские выборы. По итогам голосования правящая Бхаратия джаната парти одержала уверенную победу, получив 303 из 543 мест в парламенте.