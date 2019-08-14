Нью-Дели, , 12:53 — REGNUM

Губернатор индийского штата Джамму и Кашмир Сатья Пал Малик обвинил лидера оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК) Рахула Ганди в попытках спровоцироватьбеспорядки в регионе. Об этом 13 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Ранее, 12 августа, Сатья Пал Малик пообещал прислать за Рахулом Ганди самолёт, чтобы тот лично мог оценить ситуацию в регионе и убедиться, что в Джамму и Кашмире царит мир и покой, а силы безопасности не притесняют местных мусульман. Лидер ИНК принял приглашение губернатора Кашмира, однако выдвинул несколько дополнительных условий. В частности, Рахул Ганди пообещал привезти с собой делегацию влиятельных деятелей оппозиции, а также потребовал встречи с арестованными оппозиционными лидерам Кашмира — Махбубой Муфти и Омаром Абдуллой. Напомним, что Махбуба Муфти и Омар Абдулла, а также другие влиятельные оппозиционеры региона были помещены под арест 5 августа.

Сатья Пал Малик, выступая на пресс-конференции, заявил, что Рахул Ганди выдвинул слишком много дополнительных условий. Губернатор Кашмира также обвинил лидера ИНК в попытках дестабилизировать ситуацию в регионе и спровоцировать своим визитом новый виток акций протеста. По словам Сатья Пала Малика, местные органы правопорядка рассмотрят возможность визита Рахула Ганди в Кашмир на выдвинутых им условиях.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены привилегии штата Джамму и Кашмир. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа.