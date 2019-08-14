Нью-Дели, , 13:01 — REGNUM

Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават заявил, что индийская армия полностью готова отразить любую угрозу безопасности в штате Джамму и Кашмир. Об этом 13 августа сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Генерал Бипин Рават, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что в настоящее время Исламабад размещает дополнительные формирования сухопутных войск вдоль индийско-пакистанской границы. По словам главы индийской армии, усиление обороны Пакистана является обычной мерой предосторожности, которую предпринимают все страны мира. Бипин Рават подчеркнул, что на данный момент повода для беспокойства по поводу сосредоточения сил на границе с Индией нет, однако сухопутные войска Индии готовы отразить любую угрозу безопасности в Джамму и Кашмире в случае обострения ситуации в регионе.

Напомним, что очередное ухудшение индийско-пакистанских отношений произошло 5 августа, когда министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены привилегии штата Джамму и Кашмир. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Пакистан решительно осудил действия правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди, обвинив Нью-Дели в нарушении международного права.