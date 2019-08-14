Киев, , 12:34 — REGNUM

Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» не будет выдвигать Виктора Медведчука на пост вице-спикера Верховной рады, заявил сопредседатель партии Вадим Рабинович 14 августа, сообщил телеканал 112.ua.

«Медведчук не будет выдвигать свою кандидатуру, и наша партия не будет его выдвигать, по той простой причине, что он уже был и вице-спикером, и первым вице-спикером, и сегодня он сосредоточен на партийной работе. Он это умеет, знает, и он на этом сосредоточился», — рассказал он.

Рабинович подчеркнул, что «Оппозиционная платформа — за жизнь» должна получить контроль над комитетами, которые смогут влиять на власть, причём особое значение он придаёт комитету по вопросам Донбасса.

Парламентарий уверен, что его партия — единственная оппозиционная сила в парламенте девятого созыва:

«Пока все остальные партии не заявили об оппозиционности, ни одна, ни вторая, ни третья. Они, скорее, попутчики власти, не взятые на борт, а оппозиция — только мы».

Отметим, что будущий спикер Рады, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что вопросом Донбасса должен заниматься не отдельный комитет Рады, а комитет, в ведении которого находятся вопросы, связанные с национальными меньшинствами и правами человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что пребывание Медведчука в Верховной Раде является угрозой, которой нужно противодействовать как в парламенте, так и вне него.

Читайте также: Соратник Зеленского назвал «угрозой» пребывание Медведчука в Раде