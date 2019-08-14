Киев, 14 августа 2019, 12:34 — REGNUM
Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» не будет выдвигать Виктора Медведчука на пост вице-спикера Верховной рады, заявил сопредседатель партии Вадим Рабинович 14 августа, сообщил телеканал 112.ua.
Рабинович подчеркнул, что «Оппозиционная платформа — за жизнь» должна получить контроль над комитетами, которые смогут влиять на власть, причём особое значение он придаёт комитету по вопросам Донбасса.
Парламентарий уверен, что его партия — единственная оппозиционная сила в парламенте девятого созыва:
Отметим, что будущий спикер Рады, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что вопросом Донбасса должен заниматься не отдельный комитет Рады, а комитет, в ведении которого находятся вопросы, связанные с национальными меньшинствами и правами человека.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что пребывание Медведчука в Верховной Раде является угрозой, которой нужно противодействовать как в парламенте, так и вне него.
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