Нью-Дели, , 13:37 — REGNUM

Национальный секретарь правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Рахул Синха обвинил в отмывании денег ведущую партию штата Западная Бенгалия Всеиндийский тринамул конгресс (ВТК) во главе с главным министром штата Маматой Банерджи. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Рахул Синха, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что руководство ВТК занимает ключевые посты в комитетах по организации Дурга-пуджи — праздника поклонения индусской богине Дурге, который с особым размахом отмечается в Бенгалии каждую осень. По словам высокопоставленного деятеля БДП, масштабы ежегодных торжеств позволяют Всеиндийскому тринамул конгрессу отмывать огромные суммы денег в комитетах по организации Дурга-пуджи.

Ранее Мамата Банерджи выступила с критикой налоговой политики федерального правительства Индии. Главный министр Западной Бенгалии подчеркнула, что обложение средств комитетов по организации Дурга-пуджи подоходным налогом недопустимо. Мамата Банерджи заявила: «Религиозные праздники должны быть освобождены от всех сборов». 13 августа Всеиндийский тринамул конгресс провел сидячую забастовку против действий правительства.