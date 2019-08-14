Нью-Дели, , 12:22 — REGNUM

Бывший премьер-министр Индии и влиятельный деятель оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК) Манмохан Сингх заявил, что при урегулировании кашмирской проблемы правительству во главе с премьер-министром Нарендрой Моди необходимо прислушаться к мнению народа Джамму и Кашмира. Об этом 13 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Манмохан Сингх, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что отмена особого статуса штата Джамму и Кашмир «не пришлась по душе многим индийцам». По словам бывшего премьер-министра, федеральному правительству Индии необходимо учесть мнение кашмирцев, поддержав саму идею индийской демократии. Он также отметил, что в настоящее время Индия находится в глубоком политическом кризисе, который ставит под угрозу демократические устои страны.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права и привилегии штата Джамму и Кашмир. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа, после чего в штате начались масштабные акции протеста против действий правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. МВД Индии распорядилось разместить в Джамму и Кашмире дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, а также заблокировать доступ местных жителей к средствам телефонной связи и сети Интернет.