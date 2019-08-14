Нью-Дели, , 12:35 — REGNUM

Посол Индии в США Харш Вардхан Шрингла заявил, что предложение президента США Дональда Трампа выступить посредником в индийско-пакистанских переговорах по проблеме Кашмира «более не является актуальным». Об этом 13 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В интервью Харш Вардхан Шрингла подчеркнул: «Президент Трамп чётко дал понять, что его участие в индийско-пакистанском диалоге в качестве посредника зависит от согласия как Индии, так и Пакистана на подобное вмешательство». По словам индийского дипломата, Нью-Дели не согласился на предложение Белого дома, так как проблема Кашмира является предметом двусторонних переговоров Индии и Пакистана. Харш Вардхан Шрингла также отметил, что традиционно Вашингтон способствовал диалогу между Нью-Дели и Исламабадом. Тем не менее, Индия и Пакистан сами определяют формат переговоров и круг обсуждаемых вопросов.

Напомним, что очередное обострение индийско-пакистанских отношений по вопросу Кашмира произошло 5 августа, когда министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил о ликвидации особого статуса Джамму и Кашмира. Исламабад назвал односторонние действия правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди нарушением международного права и понизил уровень дипломатических и экономических отношений с Нью-Дели. В ответ МИД Индии заявил, что правовой статус штата Джамму и Кашмир является внутренним делом Индии, вмешательство в которое недопустимо.