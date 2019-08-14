Москва, , 12:17 — REGNUM

Китайская Народная Республика высоко ценит совместную работу с Россией в сфере обеспечения безопасности в регионе, заявил 14 августа в Москве новый посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

По его словам, Москва и Пекин совместно работают над безопасностью в регионе, ежегодно проводятся совместные учения.

«Думаю, что это очень полезно и очень важно», — сказал он журналистам.

Посол добавил, что вокруг России и Китая есть горячие точки, которые «некоторые силы» хотят превратить в пламя, чтобы создать сложности для развития двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 14 августа, заместитель министра культуры и туризма КНР Чжан Сюй заявил, что текущий этап развития отношений России и Китая — лучший в истории, стороны плодотворно сотрудничают в сфере политики, экономики, культуры.

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