Волгоград, , 12:16 — REGNUM

Две политические партии лишились своих кандидатов на выборах в Волгоградскую областную думу. Региональный избирком исключил представителей из зарегистрированных списков по единому избирательному округу. Решения приняты на основании личных заявлений кандидатов об их отказе в дальнейшем участии в выборах, пояснили 14 августа в областной избирательной комиссии.

Сошли с предвыборной дистанции Денис Рашников, выдвинутый региональным отделением КПРФ (региональная группа №7, номер 1 в группе), и Сергей Соколов из списка «Справедливой России» (региональная группа №5, номер 2 в группе). Оба кандидата подали в избирком заявления об отказе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из списка «Справедливой России» вышел Максим Горковенко.

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