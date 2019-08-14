14 августа 2019 | Время чтения 7 мин

Пекин второй раз за треть века оказывается перед выбором: защитить правопорядок в Гонконге, а с ним суверенитет и территориальную целостность страны, или собственными руками похоронить все плоды форсированного развития четырех десятилетий, запустив процесс государственной эрозии, дезорганизации и распада.

Владимир Павленко, , 12:16 — REGNUM





(сс) Studio Incendo

Президент США Дональд Трамп делает вид, будто «не понимает» и «не представляет себе», почему Китай выдвигает ему лично и Вашингтону обвинения во вмешательстве во внутренние дела Гонконга — специального автономного района (САР) КНР Сянган.

О вмешательстве американцев в дела автономного мегаполиса накануне заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, и это далеко не первое предупреждение. В начале августа, после осквернения демонстрантами государственного флага КНР, озабоченность эскалацией беспорядков выразила глава региональной администрации Кэрри Лэм. Следом соответствующие заявления сделали спецпредставители в регионе Госсовета и МИД КНР. В последнем четко прозвучал акцент на провокационную роль внешнего вмешательства, конкретно — США. И только сейчас, когда вакханалия начала распространяться на важнейшие объекты инфраструктуры, на парализованный действиями протестующих аэропорт, и стало ясно, что это только начало, слово взяли центральные власти.

Поначалу в первую фазу протестов на ситуацию в мегаполисе пыталась влиять Великобритания, которая либо «выдохлась», либо выполнила задачу-минимум после того, как в начале июля протестующие захватили Законодательный совет (парламент) автономии, вывесив на нем колониальный «Юнион Джек». Тогда эти действия получили решительный протест со стороны официального представителя МИД Гэн Шуана и посла КНР в Великобритании Лю Сяомина, вокруг которого власти Туманного Альбиона за этим устроили скандал. Деятельно поучаствовал в подогреве страстей в Сянгане и колониальный экс-губернатор Крис Паттен, покинувший бывший Гонконг на королевской яхте в 1997 году в ходе церемонии его передачи КНР.

Однако всего этого оказалось мало, протесты начали затухать. Поняв, видимо, что дело швах, подстраховывать продемонстрировавших политическую несостоятельность британцев, принялись в Вашингтоне, перехватив бразды управления беспорядками в свои руки. Инициативу взяли на себя публичные американские официальные лица, причем, весьма высокопоставленные. Так, спикер палаты представителей Конгресса демократка Нэнси Пэлоси охарактеризовала беспорядки как «волнующее послание миру о мечтах о свободе, справедливости и демократии», а глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл восхитился демонстрантами и их «смелостью противостояния КПК и попыткам посягнуть на их автономию и свободу». Обратим внимание: заявления сделаны близкими по высокому статусу представителями разных партий, жестко конфликтующих между собой в важнейших вопросах внутренней политики США. Поэтому налицо так называемый «двухпартийный консенсус». В Америке он обычно связывается с тремя государственными структурами, ответственными за пресловутый «экспорт демократии» — Национальным фондом в поддержку демократии (NED), Институтом Брукингса и Агентством по международному развитию (USAID).

Затем уже в августе мировые СМИ облетели фотографии встречи «ответственной» сотрудницы генерального консульства США в Сянгане Джули Иде с модераторами протеста из низовых организаций, среди которых отмечены группы сторонников «независимости» мегаполиса «HK Independence» и «Demosisto». А также, что особенно показательно, Джошуа Вонг, самозваный лидер «революции зонтиков» 2014 года, выпускник сянганского «Объединенного христианского колледжа». Тесно связанный с европейскими протестантскими кругами и получивший в свое время политическую рекламу в британской газете The Gardian, в интервью которой сделал фарисейский упор на собственную принадлежность к христианству. Для справки: протестантские центры, подмяв под себя в конце прошлого столетия Южную Корею с помощью известной секты Муна, оттуда двинулись в Китай; на эту новую для Пекина опасность внимание китайских коллег тогда обратили российские государственные органы.

Получив в ответ на протест невнятные объяснения третьеразрядного госдеповца, что мы, дескать, встречаемся с разными людьми «в Гонконге и Макао» (ныне САР Аомэнь), Пекин обнародовал фотографии, чем вызвал в Вашингтоне форменную истерику. Оказывается, делать гадости в стране пребывания американским дипломатам разрешено, а называть вещи своими именами, показывая их лица и вещдоки — это-де «бандитская» практика. Любопытная апология двойных стандартов, что и говорить! И после всего этого, получив предупреждение на уровне китайского МИД, Белый дом уходит в несознанку и подобно нашкодившему школьнику прячет руки за спину: «Разве вы не видите, какая у нас честная улыбка? Мы не понимаем, откуда у вас к нам такие вопросы!».

Сделав «озабоченный вид» в стиле «я не я, и лошадь не моя», Трамп, как обычно, через Twitter, предупредил мировую общественность, что Пекин «стягивает к границе с автономией вооруженные силы» и выразил надежду, что никто не пострадает и не будет убит. Типичная англосаксонская тактика: напакостить — и в кусты, из которых, туманно намекая на возможные неприятности, подзуживать протестующих, разводя демагогию на «защите свободы и демократии». Войска Пекин действительно стягивает, чего, кстати, и не скрывает. Об этом сообщила влиятельная газета The Global Times — англоязычная версия входящей в структуру главного печатного органа ЦК КПК «Жэньминь Жибао» газеты «Хуаньцю шибао». Добавив в редакционной статье, что «китайское правительство никогда не допустит, чтобы экстремистски настроенная оппозиция и Запад втянули Гонконг в антикитайский лагерь». И отметив, что «Китай не позволит городу погрузиться в долгосрочный хаос или превратиться в западную базу для подрыва политической системы КНР».

Продемонстрировав приверженность принципу «одна страна — две системы», редакция китайского официоза высказалась за сохранение мегаполисом статуса мирового финансового центра, противопоставив этому варианту деструктивное, подрывное развитие ситуации, угрожающее хаосом и его утратой. Издание отмечает, что несмотря на то, что политический кризис в Сянгане продолжается уже два с половиной месяца, сосредоточение — не регулярной армии, а китайских внутренних войск — Народной вооруженной полиции (НВП) КНР началось только сейчас. В настоящее время силы НВП занимают позиции в находящемся рядом с Сянганом 10-миллионном мегаполисе Шэньчжэнь провинции Гуандун. Местные газеты объясняют происходящее подготовкой крупных учений. Армейские СМИ опубликовали видео с тренировками военнослужащих, которые отражают нападение людских толп при помощи водометов и оцеплений из личного состава и боевой техники.

В последние дни на фоне предупреждений и предостережений американским властям из Пекина прозвучали заявления, исполненные решимости прекратить вакханалию, навести порядок и прекратить мучения большинства ни в чем не повинных жителей мегаполиса, которые не участвуют в беспорядках и не собираются этого делать. И хотят жить обычной, повседневной жизнью, но лишены этой возможности из-за воцарившегося на улицах хаоса. Несмотря на адресованное Вашингтону требование МИД КНР прекратить спекуляции на теме «цветной революции» применительно к событиям в Сянгане, китайские власти прекрасно понимают, к чему идет дело. Как очень хорошо осознают и то, что противостоящая им сторона, благодаря деятельной поддержке властей и спецслужб Запада, прежде всего англосаксонского, готова идти до конца. Сделаны все возможные уступки.

Демонстрантам, пытавшимся с июня, представить свой протест «мирным и ненасильственным», дали возможность «проявить себя» во всей красе и продемонстрировать злобный оскал хаоса, который прячется под ширмой демократических лозунгов. Прошли все сроки и все этапы эскалации беспорядков, а сам протест, превратившийся в натуральную террористическую угрозу, встал перед «красной чертой» кровопролития, которое если начнется, может означать начало полномасштабной гражданской войны. Ситуация все больше напоминает ту, что сложилась тридцать с небольшим лет назад на пекинской площади Тяньаньмэнь. И понятно, что западные центры, лишенные стремительным развитием Китая возможности осуществить новую провокацию в центре, избрали своей мишенью наиболее отдаленную в КНР, но и наиболее уязвимую и резонансную с точки зрения глобальной политики окраину. Идут откровенные спекуляции на политической наивности части местных жителей, особенно молодежи, сознание которых еще не приведено в порядок после почти полутора столетий колониального промывания мозгов.

И поскольку ясно, что сами они, как их кураторы a la Джули Иде и Майкл Помпео, для которого Китай — «растущая угроза», не остановятся, официальный Пекин второй раз за треть века оказывается перед выбором: защитить правопорядок, а с ним суверенитет и территориальную целостность страны или собственными руками похоронить все плоды форсированного развития четырех десятилетий, запустив процесс государственной эрозии, дезорганизации и распада. И поскольку выбор ответственных властей должен быть очевиден каждому, а спекулянты и провокаторы, на этом выборе паразитирующие и пытающиеся нагрести на нем политические очки, никуда не делись и никогда не переведутся, оборачиваться на них — себе дороже.

Зная на собственном горьком опыте, к чему ведет отступление перед подрывными настроениями и действиями, мы не должны позволить увлечь себя демократической демагогией, цену которой тоже знаем. И тоже — на собственном примере.