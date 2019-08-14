Москва, , 12:11 — REGNUM

«Единая Россия» получила бы почти половину голосов избирателей на выборах в Госдуму, если бы они проводились в ближайшее воскресенье. Согласно данным опроса «Левада-центра», за неё проголосовало бы 44% тех, кто пришел бы на избирательные участки.

17% респондентов отдали бы свои голоса за КПРФ, а 16% — за либерал-демократов.

Предпочтение «Справедливой России» отдали бы 4% опрошенных. Такой же результат, согласно исследованию, имела бы Коммунистическая партия «Коммунисты России».

По данным «Левада-центра», за партию «Яблоко» проголосовали бы 2% опрошенных, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. «Российской экологической партии «Зеленые» в этом случае достался бы 1% голосов, на такой же результат могли бы рассчитывать «ПАРНАС» и партия «Родина».

Социологическое исследование проходило 18-24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.