Тбилиси, , 12:08 — REGNUM

Важа Сирадзе назначен директором департамента патрульной полиции министерства внутренних дел Грузии, сообщили в пресс-службе МВД.

В министерстве уточнили, что Сирадзе сменил на посту директора департамента Михаила Дилимашвили, который, в свою очередь, возглавил главное управление патрульной полиции Аджарии.

Отметим, с февраля по август 2019 года Важа Сирадзе занимал должность заместителя начальника ГУ департамента патрульной полиции Тбилиси. Он родился в 1986 году. Окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили.