Исламабад, , 12:10 — REGNUM

Народ Пакистана отмечает День провозглашения независимости, об этом 14 августа сообщает Geo TV.

В 2019 году было принято решение также посвятить этот день выражению солидарности с жителями индийского штата Джамму и Кашмир.

В этот день верующие посещают мечети, где молятся о мире и процветании мусульманской уммы, а также выражают солидарность с населением индийского Кашмира.

Причиной тому стало решения властей Индии отменить статью конституции, гарантирующую особый статус штату Джамму и Кашмир, что привело к новому витку напряженности между Исламабадом и Нью-Дели.

Напомним, указанный регион является объектом территориального спора между Индией и Пакистаном, преобладание здесь мусульманского населения объективно способствует к тяготению в сторону Исламабада, что и приводит к регулярным конфликтам и столкновениям с индийскими военными.

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