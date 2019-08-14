Анкара, , 12:50 — REGNUM

Министерство иностранных дел Турецкой Республики опубликовало официальное заявление, в котором говорится: «Мы в высшей степени обеспокоены вооруженными столкновениями, имеющими место в Адене, и послужившими причиной гибели и ранения множества наших йеменских братьев».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении указано, что факт столкновений во время праздника Курбан-байрам, в который должны господствовать мир, дружба и дух консультативного сотрудничества очень огорчает. Турецкое внешнеполитическое ведомство заявило: «Мы призываем все стороны йеменского конфликта отказаться от шагов, которые усугубят политический и гуманитарный кризис в стране, и решать проблемы путем диалога».

В заявлении подчеркивается: «Турция продолжит поддерживать международные усилия по обеспечению в Йемене стабильности и безопасности, защите его единства и целостности». Напомним, что, в соответствии с рапортом йеменского отделения ООН, с момента начала вооруженных столкновений в Адене 8 августа 2019 года было убито 40 гражданских лиц и ранено ещё 260 человек.