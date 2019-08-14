Анкара, , 13:03 — REGNUM

Посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил: «Черноморский регион — наш общий с Украиной дом. Мы хотим, чтобы он ассоциировался не с конфликтами и кризисами, а сотрудничеством и общим процветанием».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ягмур Ахмет Гюльдере отметил, что Турция желает для Украины стремиться урегулировать конфликт на востоке страны исключительно дипломатическим и мирным путем. Он подчеркнул, что Турция делает свой вклад и в решение крымского вопроса, и здесь ее позиция всегда была ясна: непризнание аннексии.

Посол добавил, что, после создания наблюдательных миссий ОБСЕ, сыгравших особую роль в недопущении эскалации конфликта на Донбассе, председательские функции были взяты на себя турецкими дипломатами, и продолжил: «Мы довели до сведения заинтересованных сторон, что мы готовы внести свой вклад в той степени, в какой он от нас ожидается».