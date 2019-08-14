Анкара, , 19:12 — REGNUM

Посол Турецкой Республики в Южной Корее Дурмуш Эрсин Эрчин заявил, что корейские инвестиции в Турцию достигли объемов в 2,3 млрд долларов и стали гораздо разнообразнее, обеспечивая вместе с этим значительный вклад в занятость турецкого населения.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Дурмуш Эрсин Эрчин отметил: «В 2018 году наш президент Реджеп Тайип Эрдоган провел двусторонние переговоры с корейскими транснациональными компаниями. Он сделал подробные предложения по увеличению инвестиций и пообещал обеспечить для этого все надлежащие условия. С этой точки зрения это сбалансированный нами элемент. У корейских компаний есть важные роли в разработке в Турции мегапроектов».

Дипломат добавил: «Они строят мост султана Селима II Явуза, Евразийский туннель. Сейчас они вместе с турецкими фирмами строят мост Чанаккале, самый длинный подвесной мост в мире. К тому же турецкие и корейские компании совместно выигрывают тендеры в 3-х странах, примером может послужить проект большого автобана в Казахстане».