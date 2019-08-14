Анкара, , 19:01 — REGNUM

Председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели отметил, что зона, создаваемая на севере Сирии — не буферная зона, а именно зона безопасности, и заявил: «На нее нужно смотреть как на регион, который полон внешних угроз для нашей страны и который будет защищать Турцию, ее независимость, единство и братские отношения».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Девлет Бахчели подчеркнул, что зона безопасности должна рассматриваться в контексте водворения мира на Ближнем Востоке. Он указал, что совместный турецко-американский Центр операций — это, наряду с демократическим подходом, решимостью и внешнеполитическим влиянием, рациональное спасение Турции от угроз и опасностей, которыми полнится Ближний Восток, Сирия и Ирак.

Политик добавил: «Оставьте наполнивших Сирию американцев и наемников. С учётом влиятельности внешней политики при президентской форме правления, сотрудничество с США не должно рассматриваться как то, что мы якобы уговорили их, всегда мешающих, ради создания вдоль наших границ коридора безопасности».