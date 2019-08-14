Анкара, , 12:38 — REGNUM

Председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели заявил: «Мы безоговорочно поддерживаем систему президентской формы правления. Я не говорю о том, что таким образом торгуется или же чего-то выжидаем».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Девлет Бахчели подчеркнул: «Партия националистического движения безоговорочно любит свою страну. Мы говорим это всякий раз, и заявляем это в качестве нашего слогана в предвыборных кампаниях».

Политик добавил: «Я ещё раз хочу выразить нашу решимость вытащить Турцию из огненного кольца и заявляю, что мы поддерживаем продолжение действия системы президентской формы правления. Сначала у нас должна быть обеспечена стабильность, потом — приведено в норму общество, а после этого — осуществлена коренная демократизация».