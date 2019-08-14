Анкара, , 18:28 — REGNUM

Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Чигдем Караарслан заявила: «С точки зрения потенциала в сфере купли-продажи мы сделали Турцию 13-й экономикой мира. Во многих областях в рамках истории Республики мы установили рекорды».

Эжен Делакруа. Турок, курящий на диване. 1834

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Чигдем Караарслан отметила, что со дня своего основания 14 августа 2001 года Партия справедливости и развития выступала в качестве источника надежды и доверия граждан. Она подчеркнула: «Мы поставили себе цель привести нашу страну к ещё более выдающимся достижениям к 2023 году, на 100-летнюю годовщину создания республики, и движемся к ней твёрдыми и уверенными шагами».

Политик добавила: «На нашем пути нам всегда сопутствовать вера, усердие, жертвенность и решимость действовать; а также огромная поддержка нас в народе, придающая нам силу, и патриотизм. Под руководством нашего президента и партийного лидера Реджепа Тайипа Эрдогана мы все вместе доведём нашу страну до ее целей, определенных на 2023-й, 2053-й и 2071 год».