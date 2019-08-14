Мадрид, , 11:57 — REGNUM

Национальный Институт Статистики (INE) начал процедуру подготовки к возможным повторным парламентским выборам в ноябре. Об этом сообщает испанское новостное издание El Mundo.

Национальный Институт Статистики начал проверку помещений, в которых будут проводиться выборы. При этом состоятся они или нет — пока неизвестно. Это зависит от того, достигнут ли согласия до 23 сентября (следующий раунд голосования) Испанская Социалистическая Рабочая Партия (PSOE), победившая на выборах в апреле (123 места), и левая партия Подемос (Podemos), набравшая 42 места. За три месяца обсуждений партии так и не пришли к общему знаменателю по поводу сотрудничества и слаженности при решении внутриполитических проблем.

Некоторые эксперты полагают, что повторные выборы вряд ли смогут значительно изменить сложившуюся политическую ситуацию. Согласно прогнозам, добиться абсолютного большинства PSOE будет сложно, в связи с чем политическая нестабильность в стране не закончится, пока партии не придут к консенсусу по основным вопросам.