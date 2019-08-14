Токио, , 12:31 — REGNUM

Муниципалитет префектуры Окинава подал еще один иск против правительства в Токио, чтобы остановить работы по переносу авиабазы США «Футэнма». В иске, поданном в окружной суд центрального города Наха, правительство префектуры также выразило сомнения по поводу законности действий министерства земли на территории префектуры. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», центральное правительство и управление префектуры Окинава уже какое-то время находятся в разногласиях по поводу перемещения американской авиабазы из многолюдного жилого района Гинован в менее густонасёленную прибрежную зону Хеноко в город Наго. Многие окинавцы надеются на перенос базы за пределы префектуры. Ранее в феврале прошел референдум, на котором более 70% избирателей проголосовали «против» переноса, но голосование не имело юридической силы для официального Токио.

В Токио же считают, что нынешний план переноса — «единственное правильное» решение, которое подходит и для жителей, страдающих от шумов с базы и для японо-американского альянса.