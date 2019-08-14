Токио, , 13:19 — REGNUM

13 августа президент США Дональд Трамп призвал к улучшению отношений между двумя своими ключевыми союзниками в АТР — Японией и Южной Кореей. Он заявил, что нынешняя ситуация ставит Соединенные Штаты в «ужасное положение».

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», американский президент также добавил, что страны «должны быть союзниками», в то время как их отношения достигли самой низкой точки впервые за много лет на фоне проблем военного времени.

Сеул пригрозил Токио расторгнуть договор о сотрудничестве в сфере военной разведывательной деятельности. Это может повлиять и на связи в рамках «треугольника» безопасности между США, Японией и Республикой Кореей, который сейчас должен оперативно реагировать на китайскую и северокорейскую проблематики. Японо-южнокорейское соглашение об общей безопасности военной информации, подписанное в 2016 году, позволяет двум соседям делиться данными о Северной Корее и её ракетно-ядерной программе. Трамп также отметил, что ситуация вызывает «серьезнейшие беспокойства» и стороны должны «обязательно поладить», а «напряженность не должна загрязнять экономические аспекты и аспекты безопасности».