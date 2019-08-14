Токио, , 12:04 — REGNUM

12 августа правительство Южной Кореи объявило, что исключит Японию из списка преференциальных торговых партнеров «из соображений безопасности». Это рассматривается как ответ на аналогичные действия со стороны Японии.

Представители японского правительства, св свою очередь, уже заявили, что «жизненно важных» товаров в японском импорте из Южной Кореи нет.

По сообщению японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сёко заявил, что «не видит причин для подобного решения корейской стороны». Ранее в Южной Корее заявили, что это не «контрмера» против японского правительства, а действия, направленные на упреждение «разных неприятных случаев».