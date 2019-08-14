Вашингтон, 14 августа 2019, 11:54 — REGNUM
Кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил о готовности сделать Украину приоритетом международной политики США в случае своей победы на президентских выборах. Об этом он рассказал представителям Совета по международным отношениям США (CFR), сообщил 13 августа «Голос Америки».
Политик также рассказал, что в военной сфере он выступает за предоставление Украине американского вооружения, а также за расширение программ обучения украинских силовиков.
В экономической сфере Байден выступает за увеличение западных инвестиций в экономику Украины, а также за поддержку энергетической «независимости» Украины от России.
Кандидат в президенты США также отметил, что Вашингтон должен играть более мощную роль в переговорах по Донбассу, наряду с Францией и Германией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент США Дональд Трамп выразил сомнения касательно умственных способностей своего вероятного оппонента на выборах.
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Напомним, президентские выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года.