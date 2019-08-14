Исламабад, , 11:48 — REGNUM

13 августа председатель оппозиционной «Народной партии Пакистана», ведущий оппозиционный лидер Билавал Бхутто-Зардари заявил, что все пакистанцы готовы «до последнего» воевать за права кашмирцев.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, ведущий лидер пакистанской оппозиции провел пресс-конференцию, посвященную ситуации в индийском Кашмире. Как отметил Зардари, оппозиция не допустит какого-либо компромисса со стороны правительства Имрана Хана по статусу Кашмира. Пока что, по словам Зардари, правительство Пакистана использует сообщения в «Твиттере» для давления на Индию, но, если оно будет действовать в интересах народа Кашмира, вся нация объединится ради этой цели. По словам Бхутто-Зардари, Пакистан должен продолжить борьбу на дипломатической арене за право кашмирцев самостоятельно определять свою судьбу.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.