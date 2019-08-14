Исламабад, , 12:25 — REGNUM

13 августа посол Пакистана в США Ассад Маджид Хан заявил, что действия Индии в Кашмире ведут к росту напряженности в регионе.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, глава диппредставительства Пакистана дал интервью американскому телеканалу Fox News. Ассад Маджид Хан заявил, что Индия в одностороннем порядке попыталась изменить статус региона, который долгие годы рассматривался международным сообществом как спорная территория. Он также добавил, что из-за действий Индии весь регион оказался на грани серьезного конфликта. В этой связи, по словам пакистанского посла, Исламабад приветствует любое вмешательство США с целью разрешения конфликта.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.