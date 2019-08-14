Нальчик, , 11:42 — REGNUM

Военнослужащие высокогорных подразделений пяти стран совершат марш на вершину Эльбруса (5642 метра) в рамках Армейских международных игр (АрМИ), сообщили 14 августа в пресс-службе Южного военного округа министерства обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что военнослужащие завершили второй этап международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2019» во время которого за шесть дней преодолели около 100 км с перепадом высот в 3,5 км.

Участники конкурса совершили десантирование из вертолета армейской авиации, выполнили транспортировку условных раненых, провели спасательные работы, а также преодолели горные препятствия.

Отметим, в конкурсе «Эльбрусское кольцо-2019» на АрМИ-2019 принимают участие высокогорные подразделения России, Индии, Марокко, Казахстана и Узбекистана — всего более 60 человек. Закрытие этапа состоится 16 августа.

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