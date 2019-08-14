Нью-Дели, , 11:57 — REGNUM

13 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар провел встречу со своим китайскими коллегой Ваном И в Пекине и обсудил ситуацию в Кашмире.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, индийский министр изложил своему китайскому коллеге позицию Нью-Дели по поводу нынешнего политического кризиса в Кашмире. По словам министра, поправки к конституции Индии, изменившие особый статус штата Джамму и Кашмир не изменили линию контроля с Пакистаном, а также временную границу с Китаем в регионе.

При этом министр иностранных дел КНР Ван И выразил обеспокоенность ситуацией в Кашмире, отметив, что решение Нью-Дели нарушает статус-кво в регионе и может привести к росту напряженности. Он также подчеркнул, что решение Нью-Дели по Кашмиру нарушает суверенные права и интересы Китая, а также соглашения между Нью-Дели и Пекином. Ван И также выразил надежду на то, что Индия и Пакистан урегулируют свои противоречия дипломатическим путем.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.