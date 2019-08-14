Исламабад, , 12:01 — REGNUM

13 августа президент пакистанского Азад Кашмира Сардар Масуд Хан высоко оценил шаги Пакистана в ходе политического кризиса в индийском Кашмире.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, президент пакистанского Кашмира заявил, что Нью-Дели стремится колонизировать Кашмир, заселив его выходцами из других штатов и изменив демографический состав района. Он также отметил, что Нью-Дели ввел дополнительно 180 тысяч солдат на территорию непокорного штата, чтобы привести его к повиновению, а также отключил интернет и телефонное сообщение, «чтобы мир не узнал ничего о нарушениях прав человека». По словам Сардара Масуда Хана, противодействие этим шагам Нью-Дели со стороны Пакистана уже привело к тому, что Индию осудили Турция и Китай, что, по мнению политика, должно помочь народу Кашмира.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.