Исламабад, , 11:41 — REGNUM

13 августа министр науки и технологий Пакистана Фавад Чаудхри призвал всех панджабских офицеров и солдат вооруженных сил Индии отказаться от службы в Кашмире.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, эксцентричный министр обратился к индийским панджабцам на своей странице в социальной сети «Твиттер». В сообщении на языке панджаби и английском Фавад Чаудхри призвал всех панджабцев отказаться от службы в Кашмире, чтобы не принимать участие в «несправедливости» и насилии, творимом правительством Нарендры Моди на территории бывшего штата при подавлении выступлений местного населения. Панджабцы, в частности сикхи, составляют значительную часть личного состава вооруженных сил Индии.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.