Исламабад, , 12:20 — REGNUM

ВВС Пакистана разместили на авиабазе Скарду в Гилгит-Балтистане на границе с индийской союзной территорией Ладакх три транспортных самолета C-130.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», ВВС Пакистана проводят учения совместно с другими видами вооруженных сил и начали размещение военного оборудования на передовой авиабазе Скарду. Как отмечает индийское информационное агентство со ссылкой на войсковую разведку, ВВС Пакистана разместили на базе оборудование для обслуживания большого количества самолетов. В ближайшее время ожидается размещение на базе истребителей JF-17 Thunder. Рост военного присутствия на приграничной территории может быть связан с решением Нью-Дели лишить штат Джамму и Кашмир особого автономного статуса.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.