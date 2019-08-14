Богота, , 13:22 — REGNUM

Верховный Суд Колумбии принял решение продолжить расследование в отношении бывшего президента страны, в настоящее время — сенатора Альваро Урибе (2002−2010). Политик подозревается в подкупе свидетелей и взяточничестве. Об этом сообщает колумбийское агентство Pulzo.

Суд отклонил ходатайство защиты Урибе, просившей не рассматривать в качестве доказательств записи телефонных разговоров, предположительно свидетельствующих, как бывший глава государства подкупает свидетелей.

Первая попытка адвокатов Урибе убедить суд признать доказательства вины экс-президента недействительными имела место в феврале 2019 года. Тогда суд также отказался удовлетворить ходатайство.

Верховный Суд завёл дело на бывшего главу государства 24 июля 2018 года. Тогда Урибе обвинили в давлении на свидетелей с целью заставить их поменять показания в его пользу.