Гватемала, , 13:01 — REGNUM

Избранный президент Гватемалы Алехандро Джамматтей заявил, что его страна «не в состоянии выполнять соглашение с президентом Дональдом Трампом, по которому Гватемала должна стать безопасной третьей страной для нелегальных мигрантов, высланных из США». Об этом сообщает мексиканское агентство Televisa.

«Реализация подписанного соглашения задерживается из-за того, что Федеральный суд приостановил его действие, поскольку он считает, что американское правительство превысило свои полномочия. Мы собираемся получить доступ ко всей информации, чтобы иметь чёткое представление о ней, а также о трактовке понятия безопасной третьей страны. Гватемала не в состоянии выполнять соглашение», — заявил Джамматтей в интервью агентству.

«Вероятно, правительству США придётся пересмотреть соглашение, чтобы избежать повторного приостановления его действия судом», — добавил он.

Новоиспечённый глава государства подчеркнул, что он с уважением относится к миграционной политике Мексики, при этом он выразил надежду на скорую встречу с Андресом Лопесом Обрадором.

Ещё до победы на выборах Джамматтей заявлял: «Если у нас нет сил на обустройство своих граждан, представьте, что будет, если ещё придут из заграницы?».