Сан-Сальвадор, , 13:00 — REGNUM

В Сальвадоре парламентская оппозиция в лице левого «Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти» (FMLN) потребовала у президента Найиба Букеле возобновить действие программы по восстановлению зрения Миссия «Чудо», которая осуществляется под руководством и при помощи кубинских врачей. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Руководители партии подали в Законодательную ассамблею (сальвадорский парламент) представление, в котором запросили у главы государства объяснений, почему данная программа не была возобновлена.

Первый офтальмологический центр в рамках Миссии «Чудо» был открыт кубинскими специалистами в сальвадорском городе Сан-Висенте в 2015 году. За время действия программы бесплатно была сделана операция по восстановлению зрения тысячам малоимущих жителей Сальвадора. Программа была свёрнута в начале 2019 года под давлением Комиссии по медицинскому надзору. На данный момент операцию ждут порядка шести тысяч сальвадорцев.