Москва, , 11:34 — REGNUM

Российско-кубинское военно-техническое сотрудничество — это в принципе правильный политический вектор, но последние новости на этот счёт следует особенно приветствовать, поскольку речь идёт о передаче нами кубинцам технологий и помощи им в модернизации собственной кубинской военной промышленности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 14 августа, комментируя решение России о выделении кредита Кубе на модернизацию военной техники.

«Другими словами, мы не просто укрепляем обороноспособность Кубы, но развиваем её народное хозяйство, помогаем создавать новые рабочие места в технологически емких производствах.

Было бы неправильно рассматривать такие наши действия сугубо как ответ на агрессивную линию США в пограничных с Россией регионах, в частности на Украине. Кризис на Украине — относительно недавнее американское антироссийское изобретение, а вот попыткам США задушить страну, посмевшую встать на самостоятельный, независимый от Вашингтона общественно-политический путь, уже более 60 лет.

Советский Союз до Михаила Горбачёва последовательно поддерживал Гавану и кубинского лидера Фиделя Кастро, своего верного союзника, а вот в горбачевское и ельцинское время мы эту страну и её народ предали. Эта позиция формировалась под сильным американским влиянием, расчёт был на то, что и на Кубе отвернутся от тех, кто повел страну по социалистическому, антиимпериалистическому пути, но этого не произошло.

И когда на днях кубинский экипаж, участвующий в «Танковом биатлоне», посвятил своё выступление очередной годовщине со дня рождения лидера кубинской революции, я кубинцам позавидовал — их верности и государственному уму.

Такой народ и его борьба заслуживают честной дружбы и широкой поддержки. Меня радует, что сегодняшнее руководство нашей страны держит эту правильную линию», — высказал своё мнение Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук заявил, что Россия предоставит Кубе кредит на 38 млн евро для модернизации модернизацию военной промышленности.

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