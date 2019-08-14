Каракас, , 11:36 — REGNUM

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости наращивания добычи нефти для решения социальных задач в условиях существующих санкций со стороны США. Об этом сообщает венесуэльское агентство Telesur.

«Мы должны создавать собственные источники богатства, <…> повысить эффективность PDVSA, нарастить добычу нефти», — заявил президент на митинге против введения экономической блокады со стороны США.

Мадуро заявил, что страна добывает 1 млн баррелей нефти в день, однако, по его словам, до конца года необходимо увеличить этот показатель до 2 млн баррелей. Деньги от продажи «богатства Венесуэлы» должны быть инвестированы в сферы здравоохранения, образования и строительства.

Таким образом глава южноамериканского государства рассчитывает ответить на американские санкции.