Москва, , 11:26 — REGNUM

Россия предоставит Кубе кредит на 38 млн евро для модернизации модернизацию военной промышленности. По словам замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолия Пунчука, страны заключили соответствующие контракты, передаёт «Интерфакс».

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Пунчук уточнил, все контракты подписаны. В рамках той техники, которую ранее поставила Россия на Кубу, военная техника будет отремонтирована и модернизирована. Также будут созданы более совершенные образцы.

Напомним, о решении России выделить Кубе кредит в размере 38 млн евро стало известно в ноябре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что соглашение о предоставлении Кубе госкредита в размере €38 млн для покупки военной техники уже подписано, необходимые процедуры в Москве пройдены.

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