Осло, , 11:29 — REGNUM

Норвегия выражает озабоченность масштабами российских военных учений. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.

В период с 14 по 17 августа в международных водах на границе территориальных вод Норвегии пройдут крупные военные маневры северного флота и ВКС РФ. Норвежские военные считают, что эти учения повышают градус напряженности в регионе.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что Россия становится все более напористой, и вооруженные силы Норвегии, в свою очередь, будут внимательно наблюдать за военной активностью России во время учений.

Для наблюдения Норвегия планирует привлечь свои ВВС, которые будут следить за неприкосновенностью морской и воздушной границы Норвегии. Другие страны НАТО так же планируют участвовать в наблюдении за российскими учениями.