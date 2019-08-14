Екатеринбург, , 11:24 — REGNUM

Кандидаты в депутаты свердловского заксобрания вложили более 1 млн рублей на свои избирательные счета. Об этом сообщили в Орджоникидзевском окружном избиркоме, передаёт «Новый день».

Абсолютным рекордсменом среди кандидатов выглядит депутат гордумы Екатеринбурга и предприниматель Владимир Смирнов. Он вложил из своих средств 910 тысяч рублей (потратил более 867 тысяч рублей). Далеко от него стоит кандидат «Яблока» Дмитрий Головин с более 138 тысячами рублей (потратил 47 тысяч рублей).

Всего было вложено более 1 млн 66 тысяч рублей.

Остальные три кандидата потратили и того меньше — менее 15 тысяч рублей потратил Андрей Пиняжин (КПРФ), 3 тысячи рублей — Дмитрий Бондарев (СР), ни копейки — Александр Каптюг (ЛДПР).

Напомним, довыборы депутата в свердловское заксобрание по Орджоникидзевскому округу пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Вакантное место освободилось после «миграции» Игоря Володина в гордуму Екатеринбурга, где его выбрали спикером.

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