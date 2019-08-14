Владимир, , 11:18 — REGNUM

Председатель Владимирской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Шмуратко вошёл в состав Общественной палаты Владимирской области. Как сообщила пресс-служба организации, соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин.

Шмуратко с 12 августа занял место бывшего главного редактора газеты «Владимирские ведомости» Игоря Ефремова, досрочно сложившего полномочия члена Общественной палаты Владимирской области.

Ефремов с 2012 года являлся главным редактором редакционно-издательского государственного автономного учреждения Владимирской области «Газета «Владимирские ведомости». В 2019 году он покинул пост и был назначен заместителем начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира, в связи с чем и должен был покинуть Общественную палату.