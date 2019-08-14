Приштина, , 11:22 — REGNUM

13 августа спикер парламента Косово и одновременно лидер демократической партии Косово Кадри Весели заявил о согласии с позицией стран Большой пятерки касательно диалога между Сербией и Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Весели подчеркнул, что Косово добилось независимости благодаря поддержке мощного альянса на Западе.

Косовский политик подчеркнул готовность Косово идти по пути, указанному странами Пятерки, однако призвал ЕС остановить финансирование правительством Сербии функционирования параллельных структур власти на севере Косово, а также предотвратить «колонизаторские» проекты Сербии по заселению севера Косово и осудить преступлений сербов в отношении мирных албанцев.