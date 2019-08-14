Приштина, , 11:15 — REGNUM

13 августа правительства ФРГ, Франции, Италии, Великобритании и США обратились к Косово и Сербии с совместным призывом к немедленному возобновлению переговоров и нормализации отношений посредством заключения всеобъемлющего и юридически обязательного соглашения.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», члены пятерки заявили, что существующий статус-кво препятствует дальнейшему продвижению Косово и Сербии на пути евроинтеграции.

«Спустя много лет пришло время избавиться от пережитков конфликта из 90-х и подарить надежное и благополучное будущее жителям Косово и Сербии посредством проведения переговоров в атмосфере взаимного доверия и заключения соглашения, приемлемого для обеих сторон. Поэтому мы призываем Косово и Сербию немедленно возобновить диалог под руководством ЕС и требуем, чтобы обе стороны воздерживались от действий, которые могли бы воспрепятствовать заключению финального соглашения, необходимого обеим странам для достижения большей степени интеграции в евроатлантическое сообщество и получения связанных с ней благ», — говорится в заявлении стан Пятерки.

Косово и Сербию также призвали сделать шаги, которые стали бы явным знаком расположенности к компромиссу: для Косово таким знаком является отмена пошлины 100% на товары из Сербии и БиГ, а для Сербии — прекращение кампании по отзыву признаний независимости Косово.