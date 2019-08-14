Приштина, , 11:27 — REGNUM

13 августа спикер парламента Косово Кадри Весели заявил, что досрочные парламентские выборы неизбежны и подтвердил свое намерение распустить парламент 22 августа.

Напомним, что необходимость в досрочных выборах в Косово возникла после того, как 22 июля премьер-министр Рамуш Харадинай подал в отставку в связи с вызовом на допрос в специальный трибунал в Гааге по преступлениям «Армии освобождения Косово» в качестве обвиняемого.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», данные заявления были сделаны политиком на мероприятии по случаю вручения сертификатов о прохождении обучения в сфере предпринимательства и бизнес-планирования. В настоящее время в Косово функционирует 7 центров для подготовки будущих предпринимателей. На вручении также присутствовал министр культуры, молодежи и спорта Куйтим Гаши.

Косовский политик заявил, что проведение досрочных выборов позволит усилить голос молодежи в стране.