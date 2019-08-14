Киев, , 11:16 — REGNUM

Украинское правительство во главе с Владимиром Гройсманом не будет согласовывать отставку Виталия Кличко с поста руководителя Киевской городской госадминистрации. Об этом пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук написал 14 августа на своей странице в Facebook.

Он отметил, что вопрос об увольнении Кличко «обсудили с чиновниками». Согласно принятому решению, действующий состав правительства согласовывать увольнение не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, давление на киевского мэра Виталия Кличко идёт со стороны администрации президента Украины Владимира Зеленского. В команде Зеленского заявляли о потерянном Кличко «контроле над столицей» и неблагоприятной обстановке в городе. Кличко, однако, заявил, что сдаваться не собирается и намерен баллотироваться на новый срок.

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