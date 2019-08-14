Абакан, , 11:05 — REGNUM

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов возглавил администрацию главы Хакасии. Об этом сообщили сразу несколько местных изданий.

Как пишет газета «Хакасия» со ссылкой на администрацию региона, к исполнению своих должностных обязанностей Миронов приступил накануне, 13 августа.

До Николая Миронова пост занимал Богдан Павленко, который, как пишет СМИ, будет выдвинут на пост мэра Димитровграда в Ульяновской области.

Согласно данным на сайте ЦЭПР, Николай Миронов окончил Санкт-Петербургский государственный университет (исторический факультет) и Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ.

Он работал в Законодательном собрании Санкт-Петербурга (2001−2003 гг.) и избирательной комиссии Ленинградской области (до 2004 года). Переехал в Москву для работы в ЦИК России, где проработал до 2006 года. С 2015 года являлся руководителем Центра экономических и политических реформ.