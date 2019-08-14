Москва, , 11:03 — REGNUM

Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Пакистана с Днем независимости страны, сообщается 14 августа на сайте Кремля.

Сообщается, что российский лидер отправил поздравительную телеграмму Пакистана Арифу Алви и премьер-министру страны Имран Хану по случаю национального праздника этой страны — Дня независимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 году в Пакистане прошли выборы президента страны, по итогам которых победу одержал кандидат от партии «Движение за справедливость» доктор Ариф Алви.

За него проголосовали 53,24% избирателей. Кандидатура Алви была выдвинута Имран Ханом в июле 2018 года сразу после победы на всеобщих парламентских выборах.

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