Томск, , 11:01 — REGNUM

158 квартир для льготных категорий граждан планирует приобрести власти Томска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, жильё будет закупаться за счёт средств муниципального. областного и федерального бюджета.

«Для жителей Томска с хроническими заболеваниями предполагается приобрести 11 квартир разной площади стоимостью от 1,9 до 2,4 млн рублей», — сообщили в администрации.

Отмечается, что гражданам, за которыми требуется специальный уход, будут предоставлены квартиры большей площади.

Еще 147 однокомнатных квартир закупят для детей-сирот. Из них 35 должны быть площадью не менее 33 квадратных метров и стоимостью не выше 1,8 млн рублей. Площадь остальных 112 квартир должна составить 25 квадратов, а стоимость — до 1,5 млн рублей.

Добавим, что жильё для льготников часто становится темой последующих скандалов. Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии по делу о сиротских домах арестован третий фигурант — экс-глава района. В Пермском крае чиновники приняли в собственность района новостройку для детей-сирот, которая оказалась небезопасной для проживания.

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